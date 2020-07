in foto: Immagine di repertorio

Ancora un incidente in monopattino, questa volta non a Milano ma nel Pavese, a Vigevano, dove una donna di 30 anni è stata "investita" dal mezzo elettrico guidato da un 17enne: l'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri, sabato 18 luglio.

Alla guida del monopattino un ragazzo di 17 anni

Teatro dello scontro la zona periferica di Vigevano, in provincia di Pavia: secondo quanto riportato da IlGiorno il ragazzo di 17 anni stava percorrendo via San Giovanni in direzione del quartiere Brughiera con il suo monopattino elettrico quando ne ha improvvisamente perso il controllo e ha investito una passante, una donna di 30 anni che è caduta ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto prontamente sul posto. Trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino da una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano non avrebbe riportato ferite gravi. Sulla dinamica dell'incidente sta ora indagando la polizia locale di Vigevano che dovrà stabilire con esattezza cosa sia accaduto: secondo una prima ipotesi sembra che il giovane abbia perso il controllo del monopattino a causa di un tombino.

Polemiche per i livello di sicurezza dei monopattini

Con questo sono già quattro gli incidenti in due giorni in Lombardia che vedono coinvolti i monopattini elettrici: tra venerdì e sabato se ne sono verificati due a Milano e uno a Lurate Caccivio, in provincia di Como. Sono ancora critiche le condizioni della donna di 31 anni che venerdì mattina, a causa forse di una precedenza da lei non rispettata, è stata investita da un furgone in via Braga a Milano: la donna è ricoverata con prognosi riservata all'ospedale Niguarda. Al momento dell'incidente non indossava il casco, e questo ha fatto sorgere qualche polemica sulla necessità di coniugare le nuove modalità di trasporto con il rispetto delle norme di sicurezza.