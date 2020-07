Incidente nel pomeriggio di oggi a Lurate Caccivio, in provincia di Como, tra un'automobile e un monopattino. A patire le conseguenze peggiori, un bambino di 11 anni che, a bordo del mezzo ecologico, è andato a scontrarsi col veicolo. Teatro dell'incidente, una strada a senso unico del piccolo comune dove, poco dopo le 14.30, i due mezzi non sono riusciti ad evitarsi. Sul posto è intervenuto immediatamente un equipaggio del 118 che ha trasferito il ragazzino all'ospedale Sant'Anna di Como. Fortunatamente, l'undicenne indossava il casco. Non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Donna in monopattino travolta da un furgone: è in coma

Un altro incidente con protagonista un monopattino, si è registrato questa mattina a Milano quando, poco dopo le 9, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto una chiamata di aiuto per soccorrere una donna di 31 anni travolta da un furgone. Gli agenti della polizia stradale di Milano hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica, al momento ancora sconosciuta. La donna è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 che, uscendo in codice giallo, hanno dovuto aggravare il livello di criticità a rosso, trovandola in condizioni peggiori di quanto si aspettassero. Una volta stabilizzata, è stata portata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dove sarebbe stata ricoverata in condizioni critiche. La 31enne sarebbe in uno stato di coma. Secondo quanto filtrato, alla base dell'incidente vi sarebbe una precedenza mancata da parte della donna stessa, andando a invadere la corsia del furgone che non avrebbe avuto il tempo materiale, né lo spazio, per evitarla.