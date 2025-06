video suggerito

Viene accoltellato al volto durante una lite in un condominio di Varese: si cerca l’aggressore Un uomo è stato accoltellato al volto durante una lite in un condominio di Varese nella mattinata del 31 maggio. La polizia è sulle tracce dell’aggressore, fuggito prima dell’arrivo delle Volanti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Un uomo è rimasto ferito al volto nella mattinata di ieri, sabato 31 maggio, in seguito a una lite in un condominio di Varese. Sul posto sono intervenute cinque auto di servizio della Questura e ora gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il ferito, che aveva riportato tagli inferti probabilmente con un coltello, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione si è verificata nella mattinata del 31 maggio in un condominio di via Sant’Imerio a Varese, nel rione di Bosto. Gli investigatori della polizia di Stato hanno isolato l'area dove sarebbe avvenuto il ferimento, tra l'androne, le scale dell'ingresso e la zona immediatamente esterna al palazzo. Là dovrebbero esserci tracce, anche di sangue, che potrebbero aiutare gli agenti della Questura varesina a ricostruire quanto accaduto.

Il ferito è un uomo di origini sudamericane che sarebbe già stato ascoltato dai poliziotti. La sua versione dei fatti è al momento al vaglio delle forze dell'ordine. L'ipotesi è che possa essersi trattato di una lite fra connazionali, per questo motivo non è escluso che al momento dei fatti ci fossero più persone. L'aggressore, comunque, sarebbe riuscito ad allontanarsi prima dell'arrivo dei soccorsi.

Leggi anche Aggrediscono e rapinano un 16enne alla stazione di Sesto Calende: due anni di Daspo per un ragazzo e due minorenni

L'uomo avrebbe riportato serie ferite al volto inferte da una lama, probabilmente un coltello. I sanitari arrivati sul posto lo hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale per le cure del caso, ma le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto temuto in un primo momento. Il ricovero, infatti, è stato classificato in codice giallo, di media gravità, e non sarebbe in pericolo di vita.