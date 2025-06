video suggerito

Accoltellato un 31enne mentre dorme davanti a una chiesa di Como: si cercano gli aggressori La polizia sta indagando per risalire ai responsabili dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio del 18 giugno ai danni di un 31enne nel centro di Como. Il giovane stava dormendo davanti a una chiesa quando due soggetti lo hanno ferito con un coltello. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 31enne è stato ferito a colpi di coltello nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno, davanti alla Basilica del Crocifisso nella città di Como. Stando a una prima ricostruzione, due soggetti si sarebbero avvicinati a lui mentre dormiva sotto il portico e avrebbero scagliato almeno due fendenti contro il collo e la testa. Soccorso dal personale del 118, le condizioni del 31enne non sono apparse preoccupanti, poiché la lama lo avrebbe preso solo superficialmente. Ora la polizia sta lavorando per rintracciare i responsabili dell'aggressione.

L'agguato è avvenuto intorno alle 16 del 18 giugno sotto i portici di viale Varese a Como, sotto la Basilica del Crocifisso. Lì stava dormendo un 31enne senza fissa dimora e di nazionalità algerina che, all'improvviso, sarebbe stato assalito da due soggetti al momento ricercati e non ancora identificati. I due lo avrebbero colpito almeno un paio di volte con un coltello, prima al collo e poi alla testa, e poi avrebbero fatto perdere le loro tracce.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che si è sincerato delle condizioni non preoccupanti del 31enne. I sanitari lo hanno poi trasportato all'ospedale di Cantù, dove si trova ancora ricoverato. Le pattuglie della Squadra Mobile e della Squadra Volante, invece, sono al lavoro per rintracciare gli aggressori. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di alcune attività della zona, nella speranza di trovarne qualcuna che abbia ripreso l'agguato o la fuga dei responsabili.

L'ipotesi principale è che il 31enne sia stato colpito da altri senzatetto che, come lui, frequentano abitualmente la zona. Non è escluso che possa essersi trattato di un regolamento di conti o di un qualche tipo di vendetta. Per questo motivo, non appena si sarà ripreso il 31enne verrà interrogato.