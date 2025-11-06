milano
Va al lavoro in bicicletta e viene travolto da un’auto: Simone Migliarini muore dopo 3 giorni di ricovero

Simone Migliarini è stato investito da un’auto a Cuveglio (Varese) mentre andava al lavoro in bicicletta lo scorso 3 novembre. Tre giorni più tardi è arrivata la notizia del suo decesso.
A cura di Enrico Spaccini
Simone Migliarini (foto da Facebook)
È morto dopo poco più di tre giorni di ricovero in ospedale Simone Migliarini, il 51enne che all'alba di lunedì 3 novembre era stato investito da un'auto a Cuveglio, in Valcuvia (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito finora, Migliarini stava andando al lavoro in bicicletta, in un'azienda tessile di Cuvio, quando è stato travolto. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e il suo decesso è stato comunicato nella mattinata di oggi, giovedì 6 novembre.

L'incidente si è verificato poco dopo le 5 del 3 novembre lungo la strada statale 394 che attraversa la Valcuvia, nel territorio comunale di Cuveglio. Migliarini, che viveva in zona, stava andando in bicicletta verso Cuvio, come era solito fare ogni mattina per raggiungere l'azienda tessile per la quale lavorava. Ad un certo punto, il 51enne sarebbe stato travolto da un'auto, in un tratto che stando ai primi rilievi delle forze dell'ordine sarebbe scarsamente illuminato.

Nello schianto, Migliarini aveva riportato ferite serie. Al punto che i sanitari di Areu intervenuti sul posto hanno valutato le sue condizioni come gravissime e lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Circolo di Varese. Là il 51enne è rimasto ricoverato per circa tre giorni, fino a giovedì 6 novembre quando è stato comunicato il suo decesso. Al momento, non è stato reso noto da parte delle forze dell'ordine se sono stati presi provvedimenti o verrà valutata la posizione dell'automobilista coinvolto nell'incidente che si è rivelato mortale.

