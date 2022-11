Uomo travolto da un treno: trasferito d’urgenza in ospedale Un uomo di 36 anni è stato travolto da un treno ad Arcore: ha riportato alcune ferite alla testa e alla mano sinistra. La circolazione è stata sospesa.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di trentasei anni è stato colpito da un treno ad Arcore, comune in provincia di Monza e Brianza, nel pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre. Sulla base delle prime informazioni circolate, sembrerebbe essere stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17: il macchinista è riuscito a frenare in tempo evitando così una tragedia. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza della croce bianca di Biassono, un'automedica e un elicottero. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata sospesa temporaneamente la circolazione.

L'uomo ferito alla testa e alla mano sinistra

L'uomo, di cui al momento non sono state rese note le generalità, è rimasto ferito alla testa e alla mano sinistra: non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Oltre ai soccorsi, erano presenti gli agenti del comando della polizia locale di Arcore che hanno svolto, insieme ai colleghi della polizia ferroviaria, tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio.

Oltre alle forze dell'ordine, c'erano anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. È stata sospesa la circolazione dei treni tra Arcore e Carnate. E ovviamente, a causa dell'incidente, ci sono state ripercussioni sia sulla linea Milano-Carnate-Bergamo che su quella Milano-Lecco-Sondrio.