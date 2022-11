Ragazzo di 18 anni travolto da un treno: è gravissimo Un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un treno alla stazione di Milano Rogoredo: è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un treno nella stazione Milano Rogoredo: l'incidente è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 4 novembre 2022. Il diciottenne è stato trasferito d'urgenza in ospedale. È in condizioni gravissime, ma nel momento in cui è stato soccorso il ragazzo era sveglio.

In base alla nota riportata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente è avvenuto poco prima delle 13. I medici e i paramedici del 118, che sono arrivati in via Giovanni Battista Cassinis con un'automedica e un'ambulanza, hanno trovato il giovane con un trauma cranico importante.

Il ragazzo è ricoverato in codice rosso

Per questo motivo il giovane, di cui non si conoscono le generalità, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato in codice rosso. Non è chiaro se sarà sottoposto a un intervento chirurgico e se sia in pericolo di vita. Sul posto c'erano anche gli agenti della polizia ferroviaria che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

In base a una prima ricostruzione sembrerebbe che il ragazzo si sia seduto in prossimità dei binari. Per gli investigatori quindi si tratterebbe di un incidente e non di un tentativo di suicidio: bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.

Proprio per garantire alle forze dell'ordine di svolgere tutti gli accertamenti, i treni dell'azienda Trenord hanno subito alcuni rallentamenti. Una volta conclusa, la circolazione ha ripreso gradualmente ed è tornata piano piano alla normalità.