Scontro tra auto e moto: ragazzo di 25 anni trasferito d’urgenza in ospedale, è gravissimo Un ragazzo di 25 anni è stato trasferito d’urgenza in ospedale dopo che è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in provincia di Bergamo.

Ancora un gravissimo incidente sulle strade lombarde. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, in provincia di Bergamo un ragazzo di venticinque anni è stato trasferito in gravissime condizioni. Il 25enne si trovava in sella a una moto quando si è scontrato contro un'automobile sul posto le forze dell'ordine.

I rilievi affidati agli agenti della polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Osio Sotto hanno svolto tutti i rilievi del caso sulla strada provinciale 184, all'altezza di un autolavaggio, dove è avvenuto lo scontro. In questo modo potranno ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità. Sulla base delle prime informazioni, il venticinquenne si trovava su una Honda Sk 150 quando ha investito sul lato sinistro di una Volkswagen Polo arancione.

La motocicletta ne è uscita distrutta

Lo scontro sarebbe stato molto violento. La motocicletta sarebbe andata distrutta nella parte anteriore. Oltre alla polizia, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza di Regione Lombardia). I medici e i paramedici sono arrivati a bordo di un'automedica e due ambulanze.

Il 25enne trasferito d'urgenza in ospedale

Ad avere la peggio è stato proprio il venticinquenne, di cui non sono state rese noto le generalità: ha riportato un trauma cranico e alcune ferite al volto, al torace e a una gamba. Considerate le sue condizioni, gli operatori sanitari – dopo avergli prestato le prime cure sul posto – lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.