Ragazzo di 13 anni in bici travolto da un'auto la sera di Pasquetta: è gravissimo Un ragazzino di 13 anni è stato trasferito in ospedale in elisoccorso in codice rosso: è stato travolto da un'auto mentre era in bici a Olgiate comasco.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un ragazzino di 13 anni è stato soccorso in codice rosso nella serata di Pasquetta a Olgiate Comasco. Il giovane è stato coinvolto in un gravissime incidente mentre era in bicicletta: è stato travolto da un'auto, l'impatto è stato violentissimo.

Subito è scattato l'allarme ai medici del 118 che sono intervenuti in elisoccorso. I sanitari lo hanno stabilizzato sul posto prima del decollo e il trasferimento in ospedale con la massima urgenza.

Stando alle prime informazioni l'incidente è avvenuto in via Della Repubblica: in tanti sono corsi ad aiutare il giovane. I carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire l'incidente. Non è chiaro se il giovane sia fuori pericolo.