Uomo travolto da un camion mentre attraversa la strada: è gravissimo

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente in via Siracusa a Seggiano, frazione di Pioltello, alle porte di Milano. Qui un uomo di 75 anni è stato travolto da un camion mentre attraversava la strada. Si trova ora in gravissime condizioni in ospedale.

L'uomo ha riportato un grave trauma cranico

I fatti risalgono a oggi martedì 18 ottobre. Da una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo poco dopo le 18 è stato travolto dal mezzo pesante, l'autista non ha visto il 75enne attraversare la strada. Subito è scattata la chiamata al 118: una volta sul posto i medici e paramedici hanno ritenuto le sue condizioni già gravi. Per lui è stato necessario il trasferimento in codice rosso al San Raffaele: le sue condizioni sarebbero gravi per l'importante trauma cranico che ha riportato. Si spera ora che riesca a riprendersi.

Indaga la polizia locale

Intanto sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, al lavoro per tutti gli accertamenti del caso. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti: gli agenti dovranno anche verificare eventuali responsabilità.