Uomo accoltellato anche allo stomaco in casa, è gravissimo Un uomo di 45 anni è stato accoltellato mentre si trovava in casa. I carabinieri sono sul posto per chiarire la dinamica. Il ferito è ricoverato in condizioni gravissime.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Sono ancora da chiarire molti aspetti di quanto accaduto questa sera di mercoledì 16 novembre in via D'Annunzio a Seveso, Comune in provincia di Monza e della Brianza. Quello che si sa dalle prime informazioni è che un uomo di 45 anni è stato accoltellato in un appartamento nel quale si trovava insieme ad altre due persone. Le sue condizioni sarebbero gravissime ed è già stato trasportato in codice rosso in ospedale.

L'arrivo dei soccorsi e dei militari

Stando a una prima ricostruzione, il 45enne, un cittadino italiano, si trovava in quell'appartamento di via D'Annunzio, non troppo distante dal centro cittadino, con altri due uomini. Ad un certo punto, è stato colpito da diverse coltellate, anche alla pancia all'altezza dello stomaco. Sono stati chiamati subito i soccorsi, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica.

Le condizioni del 45enne sono apparse subito molto gravi ed è stato trasferito immediatamente all'ospedale San Gerardo di Monza. In quell'appartamento sono arrivate anche due pattuglie della sezione Radiomobile della compagnia di Seregno e della stazione di Seveso, per capire cos'è accaduto.

L'adolescente trovato morto in casa

Sempre in provincia di Monza e della Brianza, ma nel Comune di Carnate, un ragazzo è stato trovato senza vita nel suo appartamento. Probabilmente si è trattata di morte naturale, poiché al momento non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un omicidio.

Anche la scientifica è stata chiamata per poter effettuare tutti i rilievi del caso. Erano stati chiamati anche i soccorsi di Areu in codice rosso, ma non c'è stato nulla da fare.