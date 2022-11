Trovato il cadavere di un adolescente in un appartamento: si indaga Un ragazzino è stato trovato morto in un appartamento in provincia di Monza e Brianza: si indaga sulle cause della morte.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato il cadavere di un ragazzo di all'interno di un appartamento nel cuore di Carnate, comune in provincia di Monza e Brianza. La macabra scoperta è stata fatta nella giornata di ieri, martedì 15 novembre 2022 intorno alle 14. La notizia ha sconvolto sia la famiglia che la comunità in cui il giovane vive.

A ritrovarlo sono stati alcuni parenti che hanno immediatamente lanciato l'allarme, ma nonostante il rapido intervento non è stato possibile far nulla. I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), in codice rosso non hanno infatti potuto far altro che costarne il decesso.

Oltre a loro, sono intervenuti anche i carabinieri del comando di Vimercate. La scientifica, come di consueto, ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire cosa possa aver causato il decesso.

Non è esclusa alcuna pista

Al momento non si conoscono le generalità del giovane. I militari non escludono alcuna pista, anche se è possibile che si sia trattato di una morte dovuta a cause naturali. Non sarebbero stati trovati, così come riporta il quotidiano "Il Giorno", elementi che lascino pensare a un omicidio: sulla vicenda c'è il massimo riserbo.

Sicuramente bisognerà aspettare i risultati degli accertamenti per riuscire a capire cosa possa essere successo e fornire una risposta ai parenti dell'adolescente distrutti da questa terribile e precoce perdita. Una volta che saranno conclusi gli esami, la salma sarà riconsegnata alla famiglia che in questo modo potrà svolgere i funerali e dargli un ultimo saluto.