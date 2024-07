video suggerito

Trovato il cadavere di una donna nel lago di Garda: si indaga Il cadavere di una donna è stato trovato nel lago di Garda, vicino alla costa di Tremosine: i carabinieri stanno cercando di risalire all’identità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, sabato 20 luglio, è stato trovato un cadavere nel lago di Garda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la guardia costiera, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Il corpo appartiene a una donna ed è stato segnalato da un diportista che stava passando con la sua barca a poche decine di metri dalla costa di Tremosine. Ha subito chiamato i soccorsi. La Guardia costiera e i Vigili del fuoco lo hanno recuperato e lo hanno affidato ai medici e paramedici inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. La donna non aveva addosso documenti, quindi per il momento nessuno conosce la sua identità. I carabinieri hanno inoltre verificato se vi siano o meno denunce di scomparsa, ma non sembrerebbero esserci: sono quindi a lavoro per cercare di darle un nome. Da un primo esame non sembrerebbero esserci segni di violenza sul corpo. È possibile quindi che sia morta per annegamento.

Leggi anche Si tuffa nel lago di Lugano e non riemerge: trovato morto un ragazzo di 23 anni

Potrebbe quindi aver avuto un malore mentre stava nuotando ed essere stata trascinata dalla corrente. Nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori dettagli sull'accaduto.