video suggerito

Vedono una persona sparire in acqua vicino alla sua barca: ricerche in corso nel lago di Garda Alcuni turisti austriaci hanno segnalato un bagnante in difficoltà in acqua che poi è sparito: tutto è accaduto a circa 350 metri dal litorale antistante il comune di Gargnano, in provincia di Brescia, oggi sabato 22 giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si cerca una persona nel lago di Garda. A dare l'allarme sono stati alcuni turisti austriaci che hanno segnalato un bagnante in difficoltà in acqua dopo essersi tuffato dalla sua barca. In pochi secondi è sparito. Tutto è accaduto a circa 350 metri dal litorale antistante il comune di Gargnano, in provincia di Brescia, oggi sabato 22 giugno. Stando alle prime informazioni, subito si sono attivati i mezzi di soccorso: sul posto sono arrivati due mezzi navali della Guardia Costiera, con a bordo anche il soccorritore marittimo, che sta eseguendo attività di ricerca in acqua in modalità snorkeling, un mezzo navale dei Vigili del Fuoco di Salò, un elicottero dei Vigili del Fuoco, e i sommozzatori da Milano. Si cerca la vittima in un fondale profondo oltre 200 metri.

Intanto sarebbe stata trovata la barca del turista disperso. Intanto i carabinieri sono al lavoro per capire con esattezza cosa sia successo: sono stati sentiti i turisti che hanno lanciato l'allarme dopo aver visto la persona in difficoltà inabissarsi nelle acque del lago. I vigili del fuoco hanno richiesto alla Prefettura di Brescia l'impiego dei Volontari del Garda per l'impiego di strumentazione di profondità. Le ricerche andranno avanti per tutte le prossime ore. La vittima sarebbe un 44enne cinese, residente a Toscolano, sponda bresciana del Garda.