video suggerito

Ricerche ancora in corso per Tommaso Zhu, l’imprenditore scomparso nel lago di Garda Si chiama Tommaso Zhu, l’uomo di 45 anni che ieri è caduto nel lago di Garda da un’imbarcazione. I soccorritori lo stanno cercando da ieri pomeriggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: Facebook

È Tommaso Zhu, l'uomo di 45 anni che nella giornata di ieri, sabato 22 giugno, è sparito nel lago di Garda, a largo di Gargnano e all'altezza della centrale idroelettrica a San Giacomo, dopo essere caduto da un'imbarcazione. Alcune persone lo hanno visto annaspare in acqua, ma non hanno potuto far nulla per aiutarlo. Hanno chiamato i soccorsi che da ieri pomeriggio sono infatti impegnati nelle ricerche.

La dinamica dell'incidente

L'episodio si è verificato intorno alle 13 di ieri. Zhu era al largo a bordo del suo motoscafo: era completamente solo. Alcuni turisti austriaci lo hanno visto in difficoltà e hanno immediatamente chiamato il 112. Sono arrivati immediatamente due mezzi navali della Guardia costiera, un mezzo dei vigili del fuoco di Salò, un elicottero dei vigili del fuoco con i sommozzatori, che è arrivato da Milano, e un mezzo del nucleo sommozzatori dei volontari del Garda.

Chi è Tommaso Zhu

Gli operatori hanno perlustrato la zona per tutto il pomeriggio di ieri e la serata. Le ricerche riprenderanno nella giornata di oggi. Il 45enne è originario della Cina, ma da diversi anni vive a Toscolano Maderno, un comune che si trova in provincia di Brescia. Da alcuni anni è titolare del Furious pub che si trova proprio a Toscolano. Non è escluso che ieri possa essere caduto in acqua magari per una manovra maldestra e che lo shock termico possa aver causato la morte. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.