Trovato il cadavere di un uomo in acqua nel Milanese: indagini in corso Nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto, è stato trovato un cadavere nel naviglio a Magenta, comune che si trova in provincia di Milano. Il corpo è di un uomo di settant’anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto, è stato trovato un cadavere nel naviglio a Magenta, comune che si trova in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'allarme è stato lanciato alle 9.35. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato nella frazione Ponte Vecchio e precisamente in via Fratelli Pellegatta al civico 91 i medici e i paramedici sul posto con un'automedica e un'ambulanza. Qualcuno, infatti, ha segnalato un corpo in acqua.

I vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere. Quando gli operatori sono arrivati, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Il corpo è di un uomo di settant'anni, di cui ancora non si conosce l'identità. Sono arrivate anche le forze dell'ordine. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di capire se il decesso sia stato causato da un malore o se si sia trattato di un gesto estremo o se vi siano responsabilità terze.

Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.