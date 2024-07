Finisce nel fiume Adda e viene trascinato dalla corrente: trovato morto Il corpo di una persona è stato recuperato nel fiume Adda dai vigili del fuoco di Lodi. Indagini in corso per risalire all’identità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 12 luglio, i vigili del fuoco del comando di Lodi sono intervenuti sul fiume Adda perché era stata segnalata la presenza di un corpo trascinato dalla corrente. I pompieri sono arrivati sul posto intorno alle 19 e si sono immediatamente attivati per recuperarlo.

Sono stati infatti dispiegati immediatamente gli specialisti del soccorso acquatico con un battello pneumatico che ha potuto avviare le operazioni di ricerca. In loro supporto è arrivato un elicottero con personale sommozzatore che è decollato da Malpensa. Il mezzo ha aiutato il personale di terra nelle operazioni di ricerca e recupero. Fondamentale anche il contributo del nucleo sommozzatori di Milano.

Dopo diversi minuti, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo: gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Al momento non si conosce la sua identità. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire cosa possa essere successo: se questa persona si sia gettata per un tuffo, se si sia trattato di un malore o di un gesto estremo. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori dettagli.