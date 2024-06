video suggerito

Alcuni pescatori trovano un cadavere nel fiume: indagini in corso per risalire all’identità Ieri pomeriggio è stato trovato un cadavere nel fiume Adda e precisamente in provincia di Cremona. Lo hanno avvistato alcuni pescatori che hanno subito lanciato l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 22 giugno, è stato trovato un cadavere nel fiume Adda e precisamente nei pressi del territorio di Cremona. Ad avvistarlo sono stati alcuni pescatori che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto ieri. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 18. Alcune persone hanno segnalato di aver visto, poco dopo le 18, un corpo che giaceva sulla riva dell'Adda. Il cadavere era vicino ad alcuni alberi a ridosso proprio dell'acqua e precisamente sull'argine di Crotta d'Adda (Cremona). Lì vicino si trova anche la cascina Le Gerre. Proprio da lì, i pescatori lo hanno trovato e chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente. Hanno recuperato la salma e l'hanno affidata agli operatori sanitari del 118 che hanno confermato il decesso. Sono anche arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Cremona e della Stazione di Pizzighettone. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. In particolare modo si cercherà di capire se si sia trattato di un gesto estremo, un malore o ci sono responsabilità terze. Il cadavere, nel frattempo, è stato trasferito in obitorio dove inizieranno le verifiche per risalire all'identità.

Per il momento infatti non si conosce nulla di questa persona.