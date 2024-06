Trovati i cadaveri di un uomo e una donna in acqua nel Milanese: si indaga sulle cause della morte

video suggerito

Nella mattinata di oggi, lunedì 24 giugno, sono morte due persone in due corsi d'acqua diversi, ma entrambi nel Milanese. Si tratta di un uomo di circa 70 anni trovato cadavere verso le 10:30 a Binasco lungo il Naviglio, in direzione di Pavia. La seconda morte, invece, riguarda una donna di 76 anni trovata deceduta nel fiume Adda nel comune di Trezzo sull'Adda (Milano). Per i due anziani non c'è stato nulla da fare e per entrambi, al momento, non si conoscono le cause della morte.

Il ritrovamento dell'uomo a Binasco

Verso le 10:25 di questa mattina, è stato trovato il corpo di un uomo a Binasco, comune in provincia di Milano. Il cadavere è di un signore di circa 70 anni. Dopo essere stato avvistato da alcuni passanti, sul posto sono arrivati i soccorritori e i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo dell'uomo. Si trovava lungo la strada che costeggia il Naviglio, in direzione di Pavia. Le cause della morte sono ancora da chiarire, ma il cadavere sembra sia stato ritrovato in acqua.

Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza della Lombardia (Areu) con un'ambulanza, ma non hanno potuto fare niente per il 70enne. L'uomo era già morto. Per chiarire le cause dell'incidente, sono arrivati anche i carabinieri del comando locale.

Il ritrovamento della donna a Trezzo sull'Adda

Invece, a Trezzo sull'Adda, comune milanese, è stato rinvenuto il cadavere di una donna di 76 anni. Si trovava all'altezza di via Alzaia, vicino al ponte dell'autostrada A4 dove scorre il fiume Adda. L'allarme è scattato intorno le ore 13:30, dopo che qualcuno ha notato qualcosa in acqua.

Sul posto sono arrivati i soccorritori di Areu con un'auto medica, che non hanno potuto far altre che constatare il decesso dell'anziana signora (la cui identità rimane, al momento, ignota). Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del fuoco e sul luogo sono giunte anche le Forze dell'ordine. Avranno il compito di fare chiarezza sull'incidente e di ricostruirne la dinamica.