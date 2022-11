Suora attraversa la strada a Monza e viene investita da un’auto: è gravissima Una suora di 68 anni di Monza si trova in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in gravissime condizioni una suora di 68 anni di Monza. Stando alle prime informazioni, la donna stava attraversando la strada vicino all'ex convento di religiose francescane nel quartiere Cederna, periferia di Monza, quando è stata travolta da un'auto.

L'automobilista ha soccorso la donna

I fatti sono accaduti lunedì 7 novembre verso le 9.30. La suora è stata travolta da una Fiat Panda all'angolo con via Tiepolo: l'automobilista non ha visto la donna e non ha fatto in tempo a frenare in tempo.

Alla guida c'era un 72enne di Brugherio, in provincia di Monza. L'uomo si è subito fermato a prestare soccorso e a chiamare il 118.

In ospedale in gravissime condizioni

Una volta sul posto i sanitari hanno trovato la donna già in gravissime condizioni. Così la decisione del trasporto in codice rosso all'ospedale San Gerardo a Monza.

La donna si trova ancora in prognosi riservata. Intanto la polizia locale è al lavoro per ricostruzione quanto accaduto e capire eventuali responsabilità. Ora si spera solo che le condizioni della 68enne migliorino il prima possibile.