È morta dopo giorni in ospedale la suora investita da un’auto a Monza Suor Adelia è morta in ospedale qualche giorno dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

Non ce la fatta suor Adelia. La donna di 68 anni è morta in ospedale qualche giorno dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.

L'incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 7 novembre a Monza. Suor Adelia si trovava in via Tiepolo a pochi metri dall'Istituto delle suore francescane missionarie di Gesù bambino. Era a piedi e stava attraversando la strada quando è stata investita da una Fiat Panda guidata da un uomo di 72 anni.

La donna ricoverata per giorni in ospedale

Subito sono scattati i soccorsi. La donna è stata trovata dai sanitari già in condizioni disperate: poi il suo trasporto in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata ricoverata per giorni, prima che i medici dichiarassero il decesso nella giornata di ieri 10 novembre.

Dalle prime informazioni, il 72enne alla guida dell'auto non si sarebbe accorto della 68enne che stava attraversando la strada: l'uomo si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Su di lui sono stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso: non è risultato positivo all'alcol test. Sul posto si è precipitata anche la polizia locale di Monza che ha ricostruito la dinamica dell'incidente.

