Violento scontro tra auto e moto: muore un ragazzo di 29 anni Un ragazzo di 29 anni è morto in uno scontro tra una moto e un’auto a Carlazzo, in provincia di Como.

A cura di Giorgia Venturini

Ennesima vittima in strada nella giornata di oggi martedì 8 novembre. Un ragazzo di 29 anni è morto in uno scontro tra una moto e un'auto a Carlazzo, in provincia di Como. Nulla sono serviti i soccorsi giusti sul posto in poco tempo: il 29enne è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi per salvargli la vita

I fatti sono accaduti nel pomeriggio nella frazione di San Pietro Sovera. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i medici e paramedici con un'auto medica, l'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e l'elisoccorso del 118 di Como. Nulla è servito il tempestivo intervento: i sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri di Menaggio, al lavoro ora per cercare di ricostruire le cause dell'incidente e constatare eventuali responsabilità.

Uomo di 33 anni muore in un incidente

Solo pochi giorni fa è morto in un incidente in strada il 33enne Filippo Mazzini lungo la strada provinciale che collega Pescarolo a Vescovato, provincia di Cremona.

Dalla ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo era alla guida di un suv quando all'improvviso ha perso il controllo dell'automobile in una curva, la vettura è finita fuori strada e si è ribaltata. Il 33enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e ha sbattuto con violenza sull'asfalto.

I soccorritori hanno cercato in tutti i modi di salvare il giovane, ma non c'è stato niente da fare. La strada provinciale è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi. Filippo Mazzini era residente nel paese di San Savino. Il ragazzo si era sposato a settembre e lascia la moglie e un figlio piccolo.