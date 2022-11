Bimbo di due anni travolto da un’auto mentre attraversa la strada con la mamma: è gravissimo Un bimbo di due anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada nel passeggino spinto dalla mamma.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per le strade di Gallarate, in provincia di Varese. Un bimbo di due anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada con la mamma. Dalla prima ricostruzione dei fatti, il piccolo era sul passeggino spinto dalla madre quando l'auto non ha fatto in tempo a frenare e ha investito il piccolo. Illesa la madre.

L'accaduto è avvenuto nel pomeriggio di ieri 20 novembre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, un'automedica e i medici rianimatori con l'elisoccorso. Il piccolo è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo. Sulla dinamica indaga la Polizia Locale.

La dinamica dell'incidente

Al momento si sa per certo che il padre e la madre non hanno visto arrivare la Fiat Panda che ha travolto il passeggino. Alla guida c'era una donna di 70 anni: agli agenti ha detto di non averli visti in tempo. Nel dettaglio, l'automobilista stava uscendo da una rotonda quando si è trovata sulla carreggiata la famiglia. Inutili i tentativi di frenata.

Il piccolo è stato sbalzato di qualche metro davanti agli occhi dei suoi genitori. Subito si sono precipitati sul posto i soccorsi: il piccolo è stato intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo. I medici precisano che ha riportato un grave trauma cranico. La 70 enne, come da prassi, è stata sottoposta ad alcol test.