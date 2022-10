Uomo travolto e ucciso da una moto mentre attraversa la strada Un uomo di 82 anni è morto dopo essere stato travolto e ucciso da un’auto mentre stava attraversando la strada.

A cura di Giorgia Venturini

Venerdì sera in tragedia per le strade di Milano. Un uomo di 82 anni è morto dopo essere stato travolto e ucciso da una moto mentre stava attraversando la strada. L'incidente è avvenuto dopo dopo le 20.30 di ieri venerdì 14 ottobre in via Berna, in zona Inganni.

L'impatto con una moto

Dalla prima ricostruzione dell'accaduto, 82enne stava attraversando la strada quando è stato investito da una moto guidata da un 46enne. Il motociclista non è riuscito a evitare l'anziano né a frenare in tempo: dopo l'impatto si è subito fermato a prestare soccorso. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 112. Una volta sul posto i sanitari hanno trasportato l'82enne in ospedale in codice rosso: dopo poche ore dal suo arrivo purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'anziano non era sulle strisce pedonali

Ad indagare sull'accaduto sono gli agenti della polizia locale. Al momento sembrerebbe certo che l'anziano stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali e che il motociclista l'abbia visto all'ultimo senza riuscire a frenare in tempo. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso.

Muore in un incidente bidello di 25 anni

Qualche giorno fa in un incidente stradale è morto il giovane 25enne Francesco Campolo. Originario di Reggio Calabria, si era appena trasferito in zona (prendendo casa a Masate, nel Milanese) per lavorare come bidello. Stava percorrendo la strada che in una mezzora l'avrebbe condotto alla scuola media di Spino d'Adda (Cremona) come tutte le mattine, quando si è schiantato frontalmente contro un’altra vettura che proveniva dal senso di marcia opposto. Per lui tutti i tentativi di salvargli la vita sono parsi inutili.