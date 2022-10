Muore a 25 anni in un incidente: si era appena trasferito dalla Calabria per lavorare come bidello Il giovane si stava recando a scuola per prendere servizio: da poco aveva trovato un impiego come bidello nella scuola media di Spino d’Adda (Cremona). Fatale lo schianto frontale contro un’altra vettura che proveniva dal senso di marcia opposto.

Francesco Campolo (foto Facebook)

Si era appena trasferito al Nord per lavorare. Qui aveva recentemente trovato un impiego come bidello, in una scuola media della provincia di Cremona. È finito tutto stamattina, sulla strada provinciale che doveva percorrere per andare a prendere servizio.

È morto oggi intorno alle 7.30, dopo un frontale sulla via che collega Rivolta d'Adda a Spino d'Adda. Aveva 25 anni.

Dalla Calabria per lavorare come bidello

Il giovane 25enne si chiamava Francesco Campolo. Originario di Reggio Calabria, si era appena trasferito in zona (prendendo casa a Masate, nel Milanese) per lavorare come bidello. E proprio stamattina, come tutte le mattine, stava percorrendo la strada che in una mezzora l'avrebbe condotto alla scuola media di Spino d'Adda (Cremona), dove da poco aveva accettato l'incarico. Quando, intorno alle 7.30, su quella strada si è schiantato frontalmente contro un’altra vettura che proveniva dal senso di marcia opposto.

La strada circondata dai campi

Una strada stretta, circondata dai campi. Francesco, che avrebbe perso il controllo della sua Daewoo Matiz e invaso così la corsia accanto, è stato sbalzato a grande velocità sul prato. Troppo importanti le ferite riportate nello schianto: è stato inutile l'intervento del 118 e dell'eliosoccorso, che si sono immediatamente precipitati sul posto.

L'altra donna coinvolta è illesa

La donna 51enne al volante dell'altra macchina coinvolta, invece, non ha riportato gravi ferite nell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la polizia di Crema.