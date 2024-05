video suggerito

Incidente all’alba a Lecco: in condizioni critiche un motociclista di 31 anni Gravissimo incidente all’alba di questa mattina domenica 5 maggio sulla Statale 36, all’altezza di Lecco. Un motociclista di 31 anni è ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Gravissimo incidente all'alba di questa mattina domenica 5 maggio sulla Statale 36 all'altezza di Lecco. Un motociclista di 31 anni è ricoverato in condizioni critiche in ospedale.

L'incidente si è verificato in Superstrada a Lecco. E' successo poco prima delle 5 sul Terzo Ponte Alessandro Manzoni della Milano – Lecco, in direzione nord verso Lecco, alle porte del capoluogo, proprio all'altezza del primo svincolo di uscita per la città, sulla rampa per andare al Bione.

Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica. Secondo le prime informazioni, il 31enne si sarebbe scontrato con un automobilista proveniente dalla carreggiata opposta: sembra che il giovane, in sella alla sua moto, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote.

Leggi anche Incidente tra auto e moto a Casnigo: morto un motociclista di 57 anni

Il 31enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu con i volontari della Croce Rossa Italia di Lecco, che lo hanno stabilizzato in strada, per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale, a vicino Alessandro Manzoni di Lecco. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale, al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro.