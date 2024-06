Moto contro un’auto che usciva da un cancello: un uomo in fin di vita

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 maggio, si è verificato un incidente stradale a Oltrona di San Mamette, un comune di appena duemila abitanti che si trova in provincia di Como. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 e sulla strada provinciale: un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto un uomo è rimasto ferito.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato i medici e i paramedici del 118 con ambulanze, automediche e un elicottero. Quest'ultimo ha trasferito il motociclista, un uomo di 48 anni originario di Beregazzo (Como), in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como: è in fin di vita e ricoverato in prognosi riservata. Non è chiaro che tipo di ferite possa aver riportato.

Nel frattempo i carabinieri di Appiano Gentile hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità: al momento sembrerebbe che il conducente di una Mini stesse uscendo dal cancello per immettersi in strada. Nella manovra non avrebbe visto il motociclista: quest'ultimo è stato sbalzato sull'asfalto. Il conducente non avrebbe riportato particolari ferite. Per consentire tutte le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere il tratto di traffico. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sulle condizioni del paziente e la dinamica.