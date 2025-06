video suggerito

Un'auto la travolge mentre viaggia per Varese con il monopattino elettrico: grave una 32enne Una 32enne è stata travolta da un'auto a Varese nel pomeriggio del 3 giugno mentre viaggiava con il monopattino elettrico. Le sue condizioni sarebbero più gravi di quanto si pensasse in un primo momento.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertori

Una 32enne è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Circolo di Varese nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 giugno, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito finora, la giovane stava viaggiando a bordo di un monopattino elettrico lungo viale Padre Gian Battista Aguggiari in città quando, arrivata all'incrocio con via Grandi, sarebbe stata travolta da un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. I sanitari sono intervenuti in codice giallo, ma arrivati sul posto si sarebbero resi conto delle condizioni critiche in cui versava la donna, che aveva riportato numerosi traumi. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14 del 3 giugno all'incrocio tra viale Aguggiari e via Grandi a Varese. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi sul posto e ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Stando a quanto emerso, la 32enne proveniva da viale Aguggiari a bordo di un monopattino elettrico, così come l'auto che all'incrocio con via Grandi l'ha travolta.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Tuttavia, dopo una rapida visita i sanitari si sarebbero resi conto che le condizioni della 32enne rimasta ferita erano più gravi di quanto previsto. Così, dopo averla stabilizzata, l'hanno trasportata con la massima urgenza all'ospedale Circolo di Varese dove si trova ancora ricoverata. Non è nono se la giovane donna sia in pericolo di vita o meno, ma pare che all'arrivo dei soccorsi fosse ancora cosciente.