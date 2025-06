video suggerito

Attraversa la strada a Biassono in bicicletta e viene investita da un’auto: 14enne ricoverata Una 14enne è stata investita mentre attraversava la strada a Biassono (Monza) nella tarda mattinata del 12 giugno. Soccorsa con la massima urgenza, è stata ricoverata in codice giallo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una 14enne è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 giugno, a Biassono (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a una prima ricostruzione, la ragazzina stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, sarebbe stata investita da un'auto. In un primo momento le sue condizioni sembravano critiche, ma dopo le operazioni dei sanitari non dovrebbe correre particolari rischi. Gli agenti della polizia locale di Biassono sono al lavoro per ricostruire e accertare la dinamica di quanto accaduto.

L'incidente ha avuto luogo poco dopo le 12 del 12 giugno lungo via D'Arnolfo Porta a Biassono. Secondo quanto emerso finora, la 14enne era in sella alla sua bici e stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, quando un'auto l'ha investita. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato subito sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso con la massima urgenza. Dopo aver valutato le condizioni della ragazza sul posto, i sanitari l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza con il velivolo. La 14enne non sarebbe in pericolo di vita.

Alla guida dell'auto c'era un uomo di 47 anni. La polizia locale di Biassono, intervenuta per ricostruire la dinamica dell'incidente, lo ha sottoposto al test dell'etilometro, che ha dato risultato negativo. Ora gli investigatori dovranno stabilire eventuali responsabilità per quanto accaduto.