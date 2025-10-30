Un sasso gli rompe il casco protettivo e lo ferisce alla testa: operaio muore dopo due anni di coma

Mounir Dhayba è morto a 46 anni a Varese dopo due anni di stato vegetativo: due anni fa è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una cava dove un sasso lo ha colpito alla testa rompendo il casco protettivo.

Era maggio 2023 quando Mounir Dhayba rimase ferito in un gravissimo incidente sul lavoro all'interno di una cava a Cavarate, comune della provincia di Varese. Due anni dopo quel tragico evento, Dhayba è morto. L'uomo, che all'epoca dell'infortunio aveva 43 anni, è infatti deceduto nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2025. Lascia la moglie e tre figli. Due di loro sono maggiorenni e una, invece, è minorenne.

La dinamica dell'incidente su lavoro

L'incidente, come scritto in precedenza, risale a maggio 2023 quando l'operaio si trovava all'interno di una cava di proprietà della Colacem, una società che si occupa di produzione di cementi e leganti idraulici. Il 43enne stava svolgendo alcune operazioni di routine: stava infatti estraendo alcuni materiali che sarebbero serviti allo stabilimento per la produzione di cemento. All'improvviso, durante un'attività esplosiva, un sasso lo ha colpito violentemente alla testa e gli ha rotto il casco protettivo, ferendolo in maniera molto grave.

I colleghi hanno subito chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari lo hanno trasferito in codice rosso, con un elicottero, all'ospedale di Circolo di Varese dove è stato poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico e trasferito in neurorianimazione.

Lo stato vegetativo

Da quel giorno non si è mai più ripreso. L'uomo, che è deceduto all'età di 46 anni e prima era residente a Cavarate, è infatti rimasto in uno stato vegetativo per due anni a causa proprio del trauma. Negli ultimi mesi, era stato trasferito alla Fondazione Molina di Varese dove esiste il Nucleo Stati Vegetativi di Varese dove poi è morto.