Chi era Diego Lucchini, il 23enne morto in un incidente sul lavoro a Cavriana: è rimasto incastrato in un macchinario

Ancora un terribile incidente su lavoro. Questa volta è avvenuto a Caivrana, un comune che si trova in provincia di Mantova. Un ragazzo di 23 anni, Diego Lucchini, è stato agganciato da una macchina agricola in movimento ed è morto sul colpo.

L’incidente sul lavoro a Cavriana

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Questa volta è avvenuto Cavriana, un comune di appena tremila abitanti della provincia di Mantova, dove un ragazzo di appena ventitré anni è morto proprio mentre stava lavorando. L'incidente si è verificato alle 15.24 di oggi pomeriggio in un campo agricolo che si trova sulla strada Bagatino. Stando a quanto appreso fino a questo momento, il ragazzo, che si chiamava Diego Lucchini, sarebbe rimasto incastrato su un macchinario che arrotola dei tubi. Si tratta di un argano. Sarebbe stato trascinato tanto che la sua testa sarebbe rimasta schiacciata.

Il 23enne è morto sul colpo

Gli operatori sanitari del 118, arrivati in codice rosso con un elicottero, un'auto infermieristica e un'ambulanza, non hanno potuto dar altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite che ha riportato. Oltre ai paramedici, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno permesso il recupero del corpo e messo in sicurezza l'area, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

Un altro frame dell’incidente sul lavoro a Cavriana

Questi ultimi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, che ancora risulta poco chiara. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo, i macchinari sono stati posti sotto sequestro e la salma è stata portata in obitorio dove verrà svolta l'autopsia. Le indagini sono state quindi avviate.

Chi era Diego Lucchini

Il 23enne, nato l'1 aprile 2002, era originario di Gavardo, che si trova in provincia di Brescia, ma era residente a Guidizzolo (Mantova). Sarebbe inoltre titolare dell'azienda agricola "New Generation Farm", che si trova proprio a Guidizzolo.