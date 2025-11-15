milano
Un uomo si è ribaltato con un trattore nel Bresciano: muore schiacciato

A Ome (Brescia) un uomo di 43 anni è morto sul colpo dopo che è rimasto schiacciato dal trattore, con il quale stava percorrendo una strada in salita.
A cura di Ilaria Quattrone
Foto di repertorio
Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Questa volta è accaduto a Ome, un comune di appena tremila abitanti che si trova nella provincia di Brescia. Un uomo, un 43enne, è rimasto schiacciato da un trattore. Purtroppo è morto sul colpo. La vittima si chiamava Mohammed Salifu. 

L'incidente è avvenuto attorno alle 10 del mattino. Il 43enne, che sarebbe un dipendente di un'azienda agricola locale, stava percorrendo una stradina in salita con un trattore. A un certo punto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Sono stati subito chiamati i soccorsi: non è chiaro se sia stato un passante e quanto tempo sia trascorso dall'incidente alla telefonata ai soccorritori.

In ogni caso, sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno cercato di liberarlo il prima possibile: l'operaio era infatti rimasto schiacciato e quindi intrappolato dal mezzo stesso. Una volta liberato, lo hanno affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. Purtroppo i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: troppo gravi le ferite che ha riportato.

Il 43enne era di origini ghanesi ed era residente a Rondego Saiano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi necessari. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme previste per la sicurezza sul lavoro.

