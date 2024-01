Trovato un cadavere nel fiume, è di una donna: indagini in corso A Zogno (Bergamo) è stato trovato il corpo di una donna di 59 anni: non è chiaro cosa possa averne causato la morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 15 gennaio, è stato trovato il corpo di una persona in un fiume a Zogno, comune che si trova nella provincia di Bergamo. Il cadavere appartiene a una donna di 59 anni: purtroppo, nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, non è stato possibile far altro che costarne il decesso. Per il momento restano sconosciute le cause della morte.

Sulla base di quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'intervento è avvenuto alle 8.55 e precisamente in via Grotta delle Meraviglie. Probabilmente qualcuno ha visto il corpo in superficie e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. C'erano anche i vigili del fuoco di Bergamo che hanno dato una mano a recuperare la 59enne.

Purtroppo gli operatori sanitari hanno scontato il decesso. Non è chiaro cosa possa averne causato la morte. Non è stata data alcuna informazione sull'identità. Questo perché non è escluso il gesto estremo. Tra le ipotesi c'è anche quella del malore o di un coinvolgimento di terze persone. Per poter capire cosa possa essere successo, si è reso necessario l'intervento anche delle forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso: toccherà a loro fornire una spiegazione.