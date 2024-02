Resta incastrato in un tombino dopo un malore: uomo trovato morto in provincia di Como Quando i soccorsi sono arrivati a Villa Guardia (Como) l’uomo era già deceduto ma il suo corpo era ancora incastrato nel tombino. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 febbraio, a Villa Guardia, in provincia di Como, è stato trovato il corpo di un uomo senza vita. Il cadavere era ancora incastrato in un tombino della città, dove sarebbe caduto dopo essersi accasciato per un malore. Sul posto è immediatamente intervenuta un'ambulanza dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della persona. Subito dopo sono arrivati anche i Vigili del fuoco per estrarre il corpo dal tombino e il carabinieri della compagnia locale, che dovranno ricostruire l'esatta dinami della morta.

Il defunta sarebbe un uomo di 81 anni già identificato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dai militari, infatti l'anziano potrebbe aver avuto un malore che lo ha portato ad accasciarsi a terra. A quel punto sarebbe caduto nel tombino, da cui non è più riuscito a liberarsi. Ora gli inquirenti dovranno capire se il decesso è avvenuto a causa del malore o se, qualora non fosse rimasto incastrato e avesse potuto chiamare i soccorsi, l'uomo avrebbe potuto salvarsi. La dinamica dei fatti è quindi ancora tutta da chiarire.

Articolo in aggiornamento