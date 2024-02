Uomo trovato morto in un canale nel Bresciano: inutili i tentativi di rianimarlo Nella frazione Rovedolo di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, è stato trovato un uomo morto in un canale: l’allarme è stato lanciato alle 13.32 di oggi martedì 27 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Pochi minuti dopo le 13.30 di oggi martedì 27 febbraio nella frazione Rovedolo di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, è stato lanciato l'allarme al 112. Qui infatti, nel dettaglio in via Rovedolo, è stato trovato un uomo morto in un canale. Non è stata ancora resa nota la sua identità. Sul posto si sono precipitati in poco tempo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che con la squadra dei sommozzattori si sono buttati in acqua e hanno recuperato il corpo. Tutti qualsiasi tentativi per salvargli la vita sono stati vani.

Ora si sta cercando di capire nel dettaglio cosa sia successo: non si esclude nessuna pista investigativa.