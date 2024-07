Trovato un uomo morto nel canale Villoresi a Garbagnate Milanese: sul posto i vigili del fuoco

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Triste ritrovamento all'alba di oggi lunedì 15 luglio. I vigili del fuoco di Milano sono stati allertati dopo che è stato segnalato l'avvistamento del corpo di un uomo galleggiante nel Canale Villoresi all'altezza del Parco Villa Litta. Nel dettaglio, il ritrovamento è avvenuto nell'area di "parco del bosco" nel territorio di Garbagnate Milanese.

Sul posto anche le forze dell'ordine che dovranno ora capire cosa sia successo all'uomo: si sta procedendo all'identificazione. Purtroppo tutti i tentativi per salvargli la vita sono stati vani. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.