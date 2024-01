Trovato un uomo morto nelle acque gelide del Naviglio a Milano: inutili i tentativi di soccorso Un uomo, di circa 80 anni, è stato trovato morto nel Naviglio Pavese a Milano: il suo cadavere sarebbe stato recuperato dall’acqua gelida poco prima dell’alba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Terribile ritrovamento all'alba di oggi lunedì 15 gennaio. Un uomo, di circa 80 anni, è stato trovato morto nel Naviglio Pavese a Milano: il suo cadavere sarebbe stato recuperato dall'acqua gelida poco prima dell'alba. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Al momento si sa per certo che l'allarme è scattato poco prima delle 6 da un passante che ha notato l'uomo e ha fatto scattare l'allarme. Subito sono arrivati sul posto i soccorsi arrivati in un'ambulanza e un'automedica, oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco.

In pochi minuti è stato ritrovato il corpo ma purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili. Resta ora da capire cosa sia successo. Non si esclude nessuna pista investigativa: si indaga sia per incidente che per gesto volontario.