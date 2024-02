Trovato corpo galleggiante in un laghetto artificiale a Milano: intervengono i Vigili del fuoco Trovato un cadavere in un lago artificiale a Milano: secondo i Vigili del fuoco sarà difficile identificarlo, visto l’avanzato stato di decomposizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, sabato 10 febbraio, è stato notato un corpo galleggiante nelle acque di un laghetto artificiale a Milano. Immediatamente sono sopraggiunte sul posto due squadre e il nucleo soccorso acquatico dei Vigili del fuoco per recuperare il cadavere. Poco dopo sono arrivate anche una volante della Polizia di Stato e un'ambulanza, inviata dall'Agenzia Regionale di emergenza e urgenza.

A lanciare l'allarme, subito dopo l'ora di pranzo di oggi, sarebbe stato il gestore del bacino d'acqua artificiale sito in via Buccinasco 45. L'uomo, dopo aver visto un corpo galleggiante, ha chiamato il 112 per lanciare l'allarme. Non appena arrivati sul posto, i soccorsi si sono resi subito conto che si trattava di un uomo deceduto ormai da tempo.

Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano, sarà infatti molto difficile riuscire a identificare il cadavere l'avanzato stato di decomposizione in cui versava. Intanto i sommozzatori stanno provvedendo a recuperare il corpo, che poi sarà trasferito all'Istituto di medicina legale per tutti i necessari accertamenti del caso.