Turista di 21 anni precipita in montagna: è morta Una ragazza di 21 anni è stata trovata morta in fondo a un canalone della Grignetta (Lecco): potrebbe essere caduta durante un'escursione.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, è stato ritrovato il corpo di una ragazza di 21 anni che è morta durante una gita sulle montagne della provincia di Lecco. La giovane è precipitata dalla cresta della Grignetta. Sulla base di quanto emerso fino a questo momento, a consentire di individuare il cadavere sono stati due escursionisti.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la ventunenne non c'era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

La vittima è una turista polacca

Non si conosce ancora il nome della vittima. È stata solo diffusa la sua nazionalità: si tratta di una turista di origini polacche. Le due persone, che hanno poi contattato gli operatori sanitari, hanno trovato uno zaino lungo il loro percorso. Hanno quindi intuito che potesse appartenere a qualcuno in pericolo di vita. Senza pensarci un secondo in più, hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, che è il numero unico di emergenza.

Le ricerche erano partite già ieri sera

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha fatto decollare immediatamente un elicottero dalla base di Villa Guardia di Como. Sono partiti anche i tecnici volontari del soccorso alpino con un operatore sanitario. Durante il sorvolo, è stata individuata una persona in fondo a un canalone: era la ventunenne. Quando i soccorritori l'hanno raggiunta era ormai troppo tardi.

È stato poi appurato che le ricerche erano già iniziate ieri sera proprio perché la giovane non era rientrata dall'escursione.