Trovato un cadavere in un impianto di sci: si indaga sulle cause della morte Un uomo di cinquant'anni è stato trovato morto fuori pista in un impianto di sci a Sondrio: sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Sconosciute le cause della morte.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 8 gennaio, è stato trovato un cadavere fuori pista in un impianto di sci che si trova a Valdisotto, comune che si trova in provincia di Sondrio. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 9.52. Il corpo è di un uomo di cinquant'anni, di cui al momento non si conosce l'identità. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, gli operatori sanitari del 118 e il soccorso alpino.

Non è chiaro chiaro cosa possa aver causato la morte del cinquantenne. Una volta lanciato l'allarme, la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono arrivati con l'elicottero: purtroppo non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Le cause della morte restano però un mistero.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore potrebbero quindi emergere nuovi dettagli.