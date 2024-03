video suggerito

Fuga di monossido in casa, due persone intossicate a Pavia: trasferite in ospedale Due persone sono state portate in ospedale a Pavia perché presentavano sintomi da intossicazione da monossido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, domenica 31 marzo, si è verificato una fuga di monossido in un'abitazione a Pavia. Due persone sono rimaste intossicate e sono state portate in ospedale: non sembrerebbero essere in pericolo di vita. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, anche i vigili del fuoco.

Sono poche le informazioni relative a quanto accaduto nel pomeriggio di Pasqua. Ai pompieri e agli operatori sanitari del 118, è arrivata una segnalazione di un'intossicazione in un appartamento di viale Sicilia a Pavia. La zona non è molto lontana dal centro. All'interno c'erano un uomo di 49 anni e una donna di 35 anni.

Entrambi hanno spiegato le loro condizioni ed è stato facile capire che fossero sintomi riconducibili a una intossicazione da monossido. Sono stati quindi trasferiti al Policlinico San Matteo: nessuno dei due è in pericolo di vita, ma è tenuto sotto osservazione. I vigili del fuoco hanno invece svolto tutti i rilievi necessari a capire cosa possa averla provocata.

Leggi anche Due pitbull scappano dal cortile di una casa e azzannano due persone e i loro cani in strada

Nelle prossime ore si potrà quindi avere un quadro più preciso e in grado di capire cosa possa essere successo. Fortunatamente, per il momento, si è trattato solo di un grande spavento.