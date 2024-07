Treni in tilt tra Milano e Genova per una fuga di gas a Pavia: cancellazioni e ritardi fino a due ore

video suggerito

Foto di repertorio

A causa di una fuoriuscita di gas a cielo aperto vicino ai binari è bloccata oggi a Pavia dalle 11:40 la circolazione dei treni sulla linea Milano-Genova e Milano-Pavia-Stradella, con ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni in una domenica da bollino rosso tra rientri e spostamenti di vacanzieri.

La perdita di gas è stata trovata in viale della Repubblica, chiusa al traffico nel raggio di 300 metri. Sul posto si trovano i tecnici di Asm, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, per i lavori di riparazione che appaiono complessi. Secondo quanto emerso finora, sarebbe stata causata da lavori per la stesura della fibra ottica che hanno lesionato una tubatura del gas a bassa pressione. I vigili del fuoco e Asm stanno provvedendo alla riparazione, che richiederà ancora alcune ore. Nel frattempo, per sicurezza, nella zona sono state evacuate circa 20 famiglie, di due residenti nelle vicine case popolari.