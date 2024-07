video suggerito

Allarme su una valigia abbandonata vicino alla ferrovia e a una cabina del gas: traffico dei treni in tilt a Lodi Nella giornata di oggi è scattato l'allarme su una valigia sospetta e abbandonata per strada in via Piermarini a Lodi proprio a ridosso della linea ferroviaria e della cabina del gas. Intervengono gli artificieri.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Gli artificieri sono intervenuti nei pressi dei binari della tratta tra Lodi e Piacenza: c'è stato un allarme sospetto su una valigia abbandonata per strada in via Piermarini a Lodi proprio a ridosso della linea ferroviaria. Gli artificieri hanno trovato la borsa a fianco di una cabina di decompressione del gas metano.

A notare la valigia è stato un passante che ha subito lanciato l'allarme al 112. In poco tempo sono intervenuti gli artificieri che hanno fatto tutti gli accertamenti del caso sulla valigia sospetta. Per permettere che la squadra dei soccorsi operasse in sicurezza la circolazione dei treni lungo la linea Milano-Bologna da Lodi a Piacenza è stata interrotta.