Valigia rossa abbandonata davanti al Tribunale, scatta allarme bomba e intervengono gli artificieri: cos’è successo

Nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio 2025, è stata trovata una valigia rossa davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. Il trolley era abbandonato e, considerato il luogo in cui è stato trovato, è subito scattato l'allarme bomba. Sul posto sono quindi intervenuti gli artificieri, che hanno immediatamente chiuso tutte le strade.

Quella di oggi è stata una mattinata molto particolare. L'allarme e l'intervento dei militari è partito intorno alle 10.30: qualcuno ha infatti segnalato la presenza di un trolley abbandonato e vicino proprio al tribunale. La valigia rossa era a pochi passi da uno degli ingressi del tribunale in via Manara. La via è stata prontamente blindata e bloccata. Non è stato evacuato il palazzo di Giustizia.

L'area è stata transennata dagli agenti della polizia locale per alcune decine di metri: in questo modo, le forze dell'ordine hanno potuto eseguire le attività in totale tranquillità e soprattutto garantendo la sicurezza delle persone. I carabinieri invece hanno subito avviato le operazioni di messa in sicurezza. In primis, è stato utilizzato un robot teleguidato.

La valigia era vuota

L'automa ha spostato la valigia da un lato della carreggiata. Questo ha permesso quindi agli artificieri di avvicinarsi e analizzarne il contenuto: fortunatamente era vuota. Mentre venivano eseguite tute le operazioni, si è formato un capannello di avvocati a passanti. Dopo circa un'ora, è tornato tutto alla normalità.