Li vede mentre rubano due borse e li segue con l'auto: così un avvocato ha fatto arrestare due ladri Un avvocato ha notato quattro persone che stavano portando via due borse da un'automobile a Milano. Oltre a telefonare il numero unico delle emergenze 112, ha seguito l'automobile dei malviventi e in questo modo lì ha fatti arrestare.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di sabato 14 giugno 2025 un avvocato ha notato quattro persone che stavano portando via due borse da un'automobile a Milano. Oltre a telefonare il numero unico delle emergenze 112, ha seguito l'automobile dei malviventi e in questo modo lì ha fatti arrestare.

I fatti risalgono alle 17 di sabato. Il legale stava percorrendo via Tesio con la sua automobile. All'altezza del civico 29, ha notato un ragazzo accovacciato vicino a una Kia Sportage. Dopo pochi secondi, ha spaccato il finestrino posteriore destro. Ha aperto la portiera e tirato fuori due borse nere. Il ladro poi è salito su un'altra auto, una Citroen C4, sulla quale ad aspettare c'erano un uomo e due donne.

Le borse sono state consegnate a queste ultime due, che – come raccontato dal quotidiano Il Giorno – hanno iniziato a cercare oggetti di valore. Nel frattempo, alcuni agenti del commissariato Bonola si sono mobilitati. La centrale ha invitato il testimone a tornare in via Tesio per descrivere la scena. Sul luogo del reato, è poi arrivata anche la proprietaria del veicolo, una turista olandese 24enne. Poco dopo però ritornano anche i ladri, che probabilmente volevano verificare se ci fosse altro da portare via.

L'avvocato riconosce la loro automobile e segnala la loro presenza ai poliziotti che così fermano la banda. Questa è costituita da quattro persone (un 23enne, una 47enne, una 4oenne e un 54enne) che vivono in una casa popolare in zona Forza Armate: tutti sono stati arrestati per furto pluriaggravato in concorso. Le due borse portate vie sono sparite. Sul veicolo sono stati trovati un cacciavite a stella, una tronchese d'acciaio, una pinza a pappagallo e una chiave. La 24enne ha solo recuperato il suo caricabatterie.