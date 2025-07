Rubano un trolley sul treno in Stazione Centrale: dentro ci sono gioielli e orologi per un milione e mezzo di euro

Un trolley con orologi di lusso per un valore di circa 1,5 milioni di euro. È stato rubato all'interno di un treno nella stazione di Milano Centrale e subito recuperato dagli agenti della Polfer, che hanno arrestato tre giovani.

Il fatto è avvenuto giovedì 17 luglio. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer di Milano, durante il monitoraggio dei passeggeri in discesa da un treno, hanno notato tre giovani aggirarsi con fare sospetto all’interno di una carrozza, e impossessarsi di uno zaino posizionato sulle cappelliere. Dopo aver nascosto la refurtiva in un altro trolley vuoto, che si erano portati dietro per nascondere il maltolto, i tre si sono allontanati velocemente cercando di far perdere le loro tracce tra la folla.

Una volta giunti in piazza Luigi di Savoia i tre hanno aperto il trolley rendendo evidente il bottino ai poliziotti che, quindi, li hanno subito bloccati. Si tratta di tre cittadini algerini di 24, 21 e 20 anni, con precedenti specifici e irregolari sul territorio nazionale. I tre sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato in concorso. Rintracciata la vittima, un cittadino francese in compagnia di un minore, gli agenti hanno raccolto formale denuncia e riconsegnato la refurtiva, che consisteva in uno zaino contenete svariati documenti personali, gioielli e orologi di lusso con un valore commerciale di circa 1,5 milioni di euro.