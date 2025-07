L’attrice Tatiana Luter derubata in treno di gioielli e orologi: bottino da due milioni di euro

Rapina in treno da due milioni di euro: i ladri derubano l’attrice Tatiana Luner, poi scappano con il bottino, ma vengono fermati e arrestati in stazione.

L’attrice Tatiana Luter.

Li hanno adocchiati in stazione a Firenze, li hanno seguiti sul Frecciarossa diretto a Milano e li hanno osservati per due ore. Fino a quando non hanno riempito il loro trolley vuoto con la borsa della donna, piena gioielli e orologi per un calore complessivo di quasi due milioni di euro. Le vittime del furo sono un cittadino francese di 38 anni e l'attrice Tatiana Luter, prossimamente nelle sale al fianco di Al Pacino in "Maserati: the Brothers".

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso, 17 luglio 2025, in stazione centrale a Milano. I due passeggeri se ne sono accorti, infatti, una volta arrivati a destinazione quando non hanno più trovato nella cappelliera la borsa dell'attrice. Al suo interno molti gioielli, da bracciali ad anelli fino alle collane, ma soprattutto degli orologi di lusso, in particolare un Richard Mille da un milione di euro, un Patek Philippe da 200mila euro e Breitling.

La richiesta di aiuto ai militari

Una volta scesi in stazione hanno fatto scattare l'allarme chiedendo aiuto ai militari. Nel frattempo, però, la polizia ferroviaria aveva già fermato tre ragazzi algerini di 20, 21 e 24 anni che avevano attirato la loro attenzione per il loro comportamento sospetto.

I tre solo saliti sul taxi, hanno aperto il trolley e ne hanno sfilato fuori la borsa. A quel punto i poliziotti sono intervenuti e li hanno bloccati. Sono finiti in udienza per direttissima, sono stati scarcerati, ma su di loro pende un provvedimento di espulsione in arrivo.

La storia sui social dell'attrice

A un paio di giorni dall'accaduto, l'attrice Tatiana Luter ha ringraziato la polizia sui social con una storia.

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al 10^ reggimento genio guastatori di Cremona, al 5^ reggimento lancieri di Novara e alla polizia di Stato per la loro straordinaria professionalità e il loro intervento tempestivo in seguito al furto subito – ha scritto – La loro risposta rapida e coordinata ha portato all'arresto del responsabile e al recupero degli oggetti rubati, di grande valore. Siamo profondamente grati per il loro coraggio, la dedizione e il servizio esemplare".