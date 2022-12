Travolto da un’auto dopo essere stato al funerale della moglie: è grave Un uomo è stato travolto da un’auto mentre stava tornando a casa dopo che era uscito dal funerale della moglie.

A cura di Ilaria Quattrone

Era appena uscito dal funerale della moglie. Le aveva appena dato l'ultimo saluto e sconvolto stava rientrando a casa. Ed è in quel momento che è stato travolto da un'auto finendo così in ospedale. È quanto successo a un uomo di ottant'anni che nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 dicembre 2022, è stato investito a Travagliato, comune in provincia di Brescia.

L'episodio si è verificato lungo Viale Conciliazione. Stando alle informazioni riportate fino a questo momento, l'anziano – che si trovava a poche decine di metri dalla sua abitazione – stava attraversando la strada. Probabilmente a causa della scarsa visibilità dovuta alla troppa nebbia, l'auto non è riuscita a frenare in tempo e lo ha così colpito.

L'anziano è stato trasferito in ospedale

La sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che sono intervenuti a bordo di un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra. Non sono stati forniti dettagli relativamente al tipo di ferite o traumi riportati. Quel che è certo è che dopo aver fornito le prime cure sul posto, l'ottantenne – di cui non sono state diffuse le generalità – è stato trasferito dagli operatori sanitari in codice giallo al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia dove è ancora ricoverato.

Fortunatamente, nonostante la grande disavventura, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire non solo l'esatta dinamica della vicenda, ma soprattutto accertare eventuali responsabilità.