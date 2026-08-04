Travolto da un camion nel retro di un supermercato: morto un uomo di 49 anni

Un uomo di 49 anni è stato travolto da un camion nel retro del supermercato Famila a Codogno (Lodi): il 49enne è morto sul colpo.

È morto travolto da un camion. È questo quanto accaduto a un uomo di 49 anni che nella mattinata di oggi, martedì 4 agosto, è stato schiacciato da un mezzo pesante nel retro del supermercato Famila a Codogno. Il comune della provincia di Lodi è stato scenario di un incidente mortale, per cui ancora manca una spiegazione.

Dalle poche informazioni che Fanpage.it è riuscita a recuperare, di sa che l'allarme è stato lanciato alle 5:10 del mattino. In viale Guglielmo Marconi si trova uno dei punti vendita della nota catena di supermercati. Proprio all'esterno, nel piazzale adibito al carico e allo scarico di merci, un 49enne si trovava a passare da lì ed è stato investito da un camion. O meglio da una trattrice stradale – cioè la parte adibita al traino su strada dei rimorchi – che in quel momento si stava muovendo.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Il medico presente ha dichiarato il decesso del 49enne: l'uomo è infatti morto sul colpo. I carabinieri, nel frattempo, hanno svolto i rilievi. Hanno scoperto che la vittima non era un dipendente del supermercato Famila o della Ditta di trasporti. Era, quindi, un passante. I carabinieri stanno cercando di identificarlo, così da poter poi contattare i familiari e restituire la salma.

Per il momento questa è stata trasferita nell'obitorio di Pavia dove si svolgerà l'autopsia, che chiarirà cosa possa averne provocato il decesso. Non si ha nessuna notizia né sulle condizioni di chi guidava il camion – che sicuramente sarà ascoltato – né se gli inquirenti avvieranno un'inchiesta per accertare le responsabilità.