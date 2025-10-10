Travolta per errore dall’auto del marito a Busto Arsizio: muore sul colpo

Foto di repertorio

Una donna di 82 anni è morta a Busto Arsizio, comune che si trova in provincia di Varese, in un terribile incidente stradale. L'anziana è stata investita ieri pomeriggio, giovedì 9 ottobre, dall'auto del marito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Per l'82enne non c'è stato nulla da fare.

La donna e il marito si trovavano in via Siracusa, all'altezza del civico 23. Alle 16.44, il marito l'ha investita mentre stava facendo manovra. È bene precisare che si è trattato di un errore e non di un gesto volontario. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero che è decollato da Milano. Le condizioni dell'anziana sono apparse subito molto critiche: è infatti morta poco dopo. Per il momento non è stata diffusa la sua identità.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese e gli agenti della polizia locale di Busto Arsizio. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Come è stato detto all'inizio, è stato evidenziato che si è trattato di un errore e non di un gesto volontario. Anche l'anziano, un uomo di 87 anni, è stato poi trasferito in pronto soccorso per alcuni accertamenti.